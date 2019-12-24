Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Предприятия Карагандинской и Павлодарской области дают 56% от общего объема выбросов парниковых газов в атмосферу Казахстана. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

Министр представил проект Экологического кодекса, который был одобрен членами правительства. По его словам, реализация всех инициатив позволит улучшить качество окружающей среды к 2030 году.

Мирзагалиев уточнил, что по итогам 2018 года эмиссия загрязняющих веществ в атмосферу составила 2,5 млн тонн, в том числе 940 тонн — в электроэнергетике, 760 тонн — в горно-металлургическом секторе, 520 тыс. тонн — в нефтедобыче, 320 тыс. тонн — на транспорте и в сельском хозяйстве.

В рамках Парижского соглашения по экологии Казахстан обязан сократить выбросы к 2030 году на 15% относительно показателей 1990 года, отметил министр. По его словам, с развитием экономики республики объем выбросов будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек заявил, что АО «АрселорМиталл Темиртау» планирует снизить выбросы на 20−25% к 2024 году.

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