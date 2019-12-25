Москва, 25 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 25 декабря: в Венгрии и Чехословакии освобождены десятки поселений.
25 декабря 1941 года завершилась Клинско-Солнечногорская наступательная операция Западного фронта. Немецкие 3-я и 4-я танковые группы потеряли почти все свои танки. Красная армия продвинулась на 100 км на запад.
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