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Война. Хроника 1941-1945 гг. Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 25 декабря: в Венгрии и Чехословакии освобождены десятки поселений.

25 декабря 1941 года завершилась Клинско-Солнечногорская наступательная операция Западного фронта. Немецкие 3-я и 4-я танковые группы потеряли почти все свои танки. Красная армия продвинулась на 100 км на запад.

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