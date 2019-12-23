Москва, , 22:00 — REGNUM Половина жителей страны оценила уходящий год как год не хуже, чем 2018 г., сообщили 23 декабря в «Левада-центре».

Согласно опросу, для России этот год считают не худшим, чем предыдущий, 50%. Считают, что для страны он был труднее — 37%, что легче — 14%.

Что 2019 г. был таким же, как и 2018 г. для себя и своей семьи — 51%, труднее — 35%, легче — 14%.

Очень хорошим 2019 г. назвал один процент опрошенных, хорошим — 17%, средним — 66%, плохим — 12%, очень плохим — три процента.

Отметим, что опрос, в котором участвовали 1 608 человек, был проведён с 12 по 18 декабря 2019 г. в 50 российских регионах.

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