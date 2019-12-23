Екатеринбург, , 19:15 — REGNUM В Екатеринбурге вдова основателя «Уралтрансбанка» Валерия Заводова обратилась с заявлением в свердловский арбитражный суд. Она просит признать недействительным договор залога, заключённый 23 июня 2015 года, пишет Накануне.Ru.

Информация размещена в картотеке дел. Ответчиком кроме банка также является ООО «Форест». Заседание назначено на 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, заводов скончался в Лондоне в октябре. А ещё раньше, осенью 2018 года, ЦБ отозвал у его банка лицензию. Позднее «Уралтрансбанк» был признан банкротом.

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