Москва, , 17:28 — REGNUM Безумием с трагическими последствиями назвал нападение на сотрудников ФСБ в Москве 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя перестрелку, которая произошла вечером 19 декабря на Большой Лубянке (Москва), Песков отметил, что не только в РФ происходят подобные проявления безумия.

Напомним, в результате нападения на сотрудников ФСБ погибли двое и ранены пять человек. Стрелявший был убит.

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