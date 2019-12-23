Москва, , 17:11 — REGNUM В 2020 году будет выделено три миллиарда рублей в рамках конкурса на создание российских молодёжных проектов в интернете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 декабря заявил генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин на встрече представителей медиаиндустрии, лидеров мнений с участием первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, организованной по инициативе Института развития интернета.

«В 2020 году впервые был запущен конкурс на создание контента в сети Интернет. Мы приглашаем получаствовать как медиа холдинги, так и молодые команды», — заявил Ключкин.

В частности, будут разыграны гранты по пяти направленям: видеоконтент, контент в блогосфере (в том числе в рамках социальных сетей и мессенджеров), спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение.

«Три миллиарда рублей в 2020 году и три конкурсные волны, как минимум», — пояснил он.

Первая волна стартует 20 января 2020 года — на сайте ИРИ уже открыта панель, куда можно прислать заявку. Вторая волна намечена на апрель 2020 года, а третья волна начнётся в октябре.

В рамках конкурса предлагается несколько рамочных тем, в частности, «Живая память» (о ветеранах и Дне Победы), «Мы вместе» (о многообразии культур составляющих Россию народов), «Делай добро» (волонтёрские проекты), «Гордимся» (достижения в культуре и спорта) и «Действуй» (образовательные конкурсы и форумы).

Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс организуется с учётом опыта Фонда кино и Фонда президентских грантов. Это позволило создать предельно прозрачную процедуру отбора проектов.