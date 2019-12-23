Редвуд-Сити, США, , 16:10 — REGNUM Разработчики Marvel's Avengers рассказали о кооперативных миссиях в игре. Некоторые задания можно будет пройти в группе из четырёх игроков, сообщалось на Twitter-странице проекта 22 декабря.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1208794330099531776

По словам разработчиков, в игре будут два типа миссий: Hero («героические) и Warzone («военные зоны»). Первые будут входить в сюжетную кампанию и их можно будет проходить только в одиночку, а вторые будут доступны для совместного прохождения.

Напомним, игра Marvel's Avengers выйдет в мае 2020 года. Геймерам предстоит управлять одним из нескольких могущественных супергероев и спасти мир.

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