Санкт-Петербург, , 15:57 — REGNUM Если в 2019 году объемы регионального продовольственного фонда в Санкт-Петербурге составляли 71,9 тыс. тонн, то на 2020 год заявлено лишь 69 тыс. тонн. На эту тенденцию обратил внимание губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании городского правительства 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Почему снижение?» — поинтересовался Беглов у главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Юрия Калабина.

«Население нашего города стало употреблять в пищу гораздо меньше мучных изделий, и возросло количество населения. Итог — недельная составляющая снизилась у нас, практически, на душу населения на 10 кг», — сказал Калабин.

Позднее он отметил, что такая тенденция наметилась с 2014 года.

«Хлеба меньше едят. Как, впрочем, и остальных [мучных] продуктов», — заметил Калабин.

Как разъясняют в Смольном, продовольственный фонд — это государственный запас сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, являющийся собственностью Санкт-Петербурга. Он служит для обеспечения срочных потребностей города и стабильной работы рынка мучной продукции.

Продовольственный запас на 2020 год был утвержден в объеме 69 000 тонн. При этом неснижаемый запас составит 30 600 тонн, а 38 400 тонн будут предусмотрены для обеспечения срочных потребностей городских хлебозаводов Петербурга. Общее соотношение ржи и пшеницы составит 30% и 70%, соответственно.