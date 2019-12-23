Хараре, , 15:30 — REGNUM В следующем году правительство Зимбабве намерено потратить 133 млн долларов США на субсидии на основные продукты питания из кукурузы в стремлении сохранить цены на основные продукты питания, доступные в условиях нехватки продовольствия и растущей инфляции. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра финансов Зимбабве.

В интервью государственному телеканалу ZBC News министр Мтули Нкубе заявил, что правительство будет выделять 180 миллионов долларов Зимбабве в месяц на программу субсидий, а также рассматривает возможность субсидирования других товаров.

«Наша цель в основном состоит в том, чтобы выделять 180 миллионов долларов Зимбабве в качестве субсидий на кукурузу. Мы также намерены субсидировать другие товары в будущем», — сказал Нкубе.

По словам репортеров, население южноафриканской нации переживает самый тяжелый экономический кризис за последнее десятилетие, а также сильную засуху, в результате которой миллионы людей столкнулись с голодом. В прошлом месяце эксперт ООН по правам человека Хилаль Элвер предупредила, что из-за плохих дождей и нестабильной погоды в сочетании с гиперинфляцией 5,5 миллионов жителей Зимбабве испытывает нехватку продовольствия.

Со своей стороны, 28 ноября президент страны Эммерсон Мнангагва заявил, что правительство отказывается от плана по отмене субсидий на зерно в следующем году, добавив, что это защитит «обнищавших» граждан от роста цен на продовольствие.