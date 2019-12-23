Москва, , 14:33 — REGNUM Совфед одобрил закон, разрешающий аэропортам устраивать помещения для курения в «чистых зонах», передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Устанавливается возможность создания в зонах аэропортов, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, специально выделенных изолированных помещений для курения табака.

Прописывается, что «курилки» должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.

Основанием для создания таких мест будет являться решение собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества.