Москва, , 14:19 — REGNUM Совфед одобрил закон о расширении перечня закупаемых за счет федерального бюджета лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Закрепляются полномочия по организации обеспечения лекарственными препаратами больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями апластическая анемия неуточненная, наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) за Минздравом.

В Совфеде отмечают, что на практике означает проведение централизованных закупок лекарственных препаратов за счет федерального бюджета с экономией бюджетных средств. В такой поддержке по двум заболеваниям нуждаются 1518 человек, из них 255 детей.

Сенаторы указывают на то, что это поэтапная передача от регионов на федеральный уровень лекарственного обеспечения граждан, больных орфанными заболеваниями. Проблема лечения больных с редкими (орфанными) заболеваниями является общей мировой проблемой, и ни в одной стране не обеспечены потребности таких больных полностью.

Еще 17 нозологий планируется последовательно переводить на федеральный уровень в течение 2021−2022 гг., отметили в Совфеде.