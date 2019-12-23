Киев, , 13:09 — REGNUM Демонтаж герба СССР со щита киевской Родины-матери — слишком дорогая процедура, заявил 23 декабря новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал «Громадське».

Он рассказал, что Институт Патона предложил решение, но оно слишком дорогое.

«Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более грациозный вариант», — добавил Дробович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области мужчина получил год условно за то, что ездил по селу с красным флагом, на котором изображён советский Орден Отечественной войны.

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