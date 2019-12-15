Измаил, Украина, , 10:56 — REGNUM Измаильский районный суд Одесской области приговорил мужчину к одному году условно за то, что он на День Победы публично демонтировал флаг с символикой СССР. Об этом 14 декабря со ссылкой на данные судебного реестра сообщает издание «Пушкинская».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный случай произошел 9 мая. Обвиняемый прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг с символикой СССР и надписью «Отечественная война». Мужчина передвигался на транспортном средстве с флагом с «запрещенной символикой» порядка двух часов, пока не был остановлен сотрудниками полиции.

В октябре месяце текущего года мужчина подписал соглашение о признании своей вины. По статье 436 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) обвиняемому грозило до пяти лет лишения свободы. Но в связи с признанием вины мужчиной, ему была избрана мера пресечения в виде условного срока на год. Кроме того, мужчина должен оплатить процессуальные расходы в размере немногим более 14 000 гривен (37 000 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кривом Роге мужчина был осужден за ношение футболки с символикой СССР.

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