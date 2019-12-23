Москва, , 12:54 — REGNUM Уроженец Подмосковья Евгений Манюров, который подозревается в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом сообщает «Фонтанка».

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На связь с националистами указали удаленные аккаунты Манюрова, которые сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли сразу же после его ликвидации. Якобы, по данным издания, стрелок мог входить в московскую ячейку организации, которая базируется в Киеве.

При этом в самом движении заявили, что Манюрова в структуре организации не замечали. Как пояснил в интервью интернет-журналу «Искра» представитель объединения, структура движения является закрытой и данные участников движения не афишируются. Поэтому с точностью говорить, был ли такой участник в ЭНО или нет, не представляется возможным.

«Данный теракт мы не организовывали и не планировали, никакой информации о подобной акции не знали», — сообщили в движении.

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Напомним, ранее украинский неонацист Дмитрий Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета, именем Евгения Манюрова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря вечером в центре Москвы на улице Большая Лубянка неизвестный открыл стрельба у здания ФСБ. Нападавшим оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. В результате стрельбы погиб один сотрудник ФСБ, пять человек, включая гражданского, получили ранения. Позднее в больнице скончался второй раненый сотрудник правоохранительных органов.