Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновске будет введён бесплатный проезд для школьников на электротранспорте. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам встречи с главой города Сергеем Панчиным.

Отмечается, что Ульяновск «готов к запуску пилотного проекта по организации бесплатного проезда школьников в трамваях, троллейбусах уже после зимних каникул и до окончания учебного года». Власти будут оценивать заполняемость транспорта и востребованность проекта, чтобы оценить, что «нам нужно будет дополнительно сделать».

Ранее бесплатный проезд в электротранспорте был введён в Димитровграде.

В мэрии Ульяновска отмечают, что более 62 тыс. школьников с начала третьей четверти и до конца 2019—2020 учебного года смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Для этого необходимо будет предъявить справку обучающегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном пассажирском транспорте. Это решение принято в рамках празднования 75-летия Победы. Льготой смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие.

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