Ульяновск, , 10:13 — REGNUM В 2020 году в Ульяновской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Это решение принято в рамках празднования в 2020 году 75-летия Победы. Бесплатный проезд для ветеранов будет действовать на городском, пригородном и межмуниципальном пассажирском транспорте. Льготой смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма и их сопровождающие.

Соответствующие соглашения с перевозчиками будут заключены профильным ведомством и муниципальными образованиями. Власти отмечают, что 25 декабря начнётся выдача электронных карт для бесплатного проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городской думе Ульяновска предложили коллегам из Законодательного собрания предусмотреть средства в областной казне на бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров. Речь идёт о сумме, превышающей 400 млн рублей.

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