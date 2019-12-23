Лондон, , 10:57 — REGNUM Британский актёр Генри Кавилл назвал PC своей любимой игровой платформой. Об этом 22 декабря сообщил портал PCGamesN.

Когда Кавилла спросили, что он предпочитает: Xbox или Playstation — актёр незамедлительно ответил: «PC». По его словам, он не умеет самостоятельно собирать компьютер из различных комплектующих, но играет на этой платформе с самого детства.

Напомним, Генри Кавилл наиболее известен как исполнитель роли Супермена в фильмах киновселенной DC. Актёр также сыграл Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix.

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