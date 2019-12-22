Москва, , 23:56 — REGNUM Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал статистику дорожно-транспортных происшествий в Москве за ноябрь. Информация об этом 22 декабря опубликована на официальной странице центра в социальной сети Twitter.

Согласно данным, в столице в течение месяца произошло 847 ДТП, в результате которых 37 человек погибли и 942 получили ранения различной степени тяжести.

В ЦОДД отметили, что многих аварий на автодорогах Москвы удалось бы избежать, если бы водители были внимательны и соблюдали правила дорожного движения: не допускали превышения допустимой скорости и пропускали людей на пешеходных переходах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей Москвы о планируемых ограничениях и перекрытиях автомобильного движения в течение новогодних праздников.

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