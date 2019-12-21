Москва, , 07:03 — REGNUM Наделение полиции законным правом изымать детей из семьи позволит оперативно реагировать на угрозу жизни, либо издевательство над детьми, считает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко. Комментируя данную инициативу корреспонденту ИА REGNUM, она в частности пояснила:

«Я считаю, что полицию нужно наделить правом изымать ребенка из семьи в случае, когда ему угрожает серьезная опасность, исходящая от родителей. Зачастую, ребенка в подобных обстоятельствах чаще всего находят именно сотрудники правоохранительных органов. И именно им приходится принимать экстренное решение о том, что ребенка нужно изолировать.

На сегодняшний день, согласно законодательству, только органы опеки и попечительства имеют право изымать детей из семьи. Но ограниченное время их работы, недобросовестное исполнение должностных обязанностей, а также воспрепятствывание со стороны родителей, не всегда позволяет им исполнять свои свою работу в полном объеме.

Считаю, что наделение полиции законным правом изымать детей с определенной точки зрения поможет органам опеки, а самое главное, позволит оперативно реагировать на угрозу жизни, либо издевательство над детьми». При этом, при принятии подобных поправок важно предусмотреть процедуру размещения изъятого ребенка в профильных организациях».

Как уже сообщало ИА REGNUM, от том, что МВД России выступает за внесение в Семейный кодекс изменений, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи в случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью, ранее сообщил RT начальник профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник. По его словам, полицейские зачастую сталкиваются с ситуациями, когда меры по изоляции ребёнка необходимо принимать незамедлительно.

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