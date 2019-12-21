Москва, , 00:55 — REGNUM Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В Пенсионном фонде отметили, что размер индексации выплат для неработающих пенсионеров составит 6,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что реальный рост пенсий в 2020 году составит около 3%, поскольку инфляция прогнозируется на уровне 3,8%.

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