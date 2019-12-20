Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Две группы аккаунтов из Грузии, Вьетнама и США были удалены администрацией в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом 20 декабря сообщает в своём заявлении, размещенном на сайте Facebook, глава отдела кибербезопасности Натаниэль Глейхер.

Поясняется, что аккаунты были удалены за «введение в заблуждение» пользователей и вовлечение в скоординированные неавторизованные действия. При этом одна группа аккаунтов действовала в Грузии и была направлена на внутреннюю аудиторию страны.

Вторая группа аккаунтов базировалась в США и Вьетнаме, их целевую аудиторию составляли говорящие на испанском и китайском языках пользователи по всему миру.

При этом обе группы использовали фейковые аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram. Первая группа подозревается в связях с правительством Грузии, вторая, как предполагается, может быть связана с американской медиакомпанией Epoch Media Group.

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