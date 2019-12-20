Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM В Уральском федеральном университете закончили приём заявок на вакантную должность декана департамента журналистики. Об этом сообщает ЕАН.

В конкурсе примут участие два кандидата: преподаватель журфака Владимир Волкоморов и доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга института экономики и управления УрФУ Алексей Скуратов.

Претенденты на пост представят свои программы развития конкурсной комиссии вуза 17 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавлявший журфак в общей сложности более 30 лет Борис Лозовский решил покинуть свой пост. Лозовский исполняет обязанности руководителя до февраля 2020 года.

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