Москва, , 19:02 — REGNUM Расследование по делу инвестиционного фонда Baring Vostok продлено до 13 января 2020 г., сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, в рамках уголовного дела в отношении Baring Vostok пятерых топ-менеджеров фонда и его руководителя Майкла Калви арестовали по подозрению в хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный».

Арест произошёл в феврале этого года. Расследование продолжается.

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