Екатеринбург, , 19:13 — REGNUM Арестованному водителю Владимиру Васильеву, в ДТП с которым погибли два человека, может грозить ещё одна уголовная статья. Об этом сообщает ЕТВ.

По результатам экспертизы обнаружилось, что пассажиру Kia, которую вёл Васильев, причинён тяжкий вред. Кроме того, пассажир был пьян. Информацию предоставил СМИ адвокат одного из погибших Александр Шумилов.

Сейчас пострадавший ходит с опорой на две трости, он признан потерпевшим по делу. Возможно, из-за данного факта в деле Васильева появится ещё одна уголовная стья.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная авария с двумя погибшими произошла в августе 2019 года. Обнаружилось, что потенциальному виновнику ДТП Васильеву подменили анализы — их сдал отец водителя. По факту подмены на ответственного врача заведено уголовное дело по статье «Халатность». Васильев пробудет в СИЗО до 12 февраля 2019 года.

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