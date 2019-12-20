Москва, , 16:47 — REGNUM Некоторые богослужения могли бы проводиться православными священниками на русском языке, сообщил 20 декабря патриарх Кирилл на заседании Епархиального собрания Москвы.

Патриарх Кирилл «Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке».

Отмечается, что по-русски же можно было бы проводить чтение Евангелия при совершении треб, а также при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице.

Глава РПЦ предложил настоятелям «прислушиваться к своим приходам» на предмет их реакции на такое нововведение. Но переводить все богослужения на русский язык было бы неверным.

Напомним, сейчас богослужения в православных храмах проводятся на церковнославянском языке (форма древнеславянского языка).