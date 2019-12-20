Белгород, , 16:41 — REGNUM Порядка 250 электронных путевых листов выдается ежедневно в Белгородской области. Это стало возможным благодаря развитию в регионе системы цифровизации транспорта. 20 декабря правительство области и компания «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Документ подписали заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев и директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов. Стороны договорились о взаимодействии в сфере организации дорожного движения и цифровизации экономики транспортной сферы на территории региона. Развитие проекта «Электронный путевой лист» поможет перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать государственным органам эффективный современный механизм для контроля. Ежедневно в регионе выдаётся порядка 250 ЭПЛ, к концу 2019 года их количество превысит пять тысяч.

Проект стартовал в октябре 2019 года. Белгородская область стала одним из пяти пилотных регионов, где реализуется ЭПЛ.