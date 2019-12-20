Кампала, , 11:31 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени проведет 100-километровый марш в честь жертв борцов за независимость страны. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, трехдневный марш начнется с Галамбы в центральной части Уганды и завершится в Бирембо на западе страны.

В соответствии с заявлением пресс-секретаря президента Дона Ваньямы, в марше примут участие как ветераны, так и молодежь с тем, чтобы совместно почтить память своих героев.

«Мы рассчитываем, что они будут проходить от 15 до 20 миль (от 24,1 до 32,1 километров) в день, а по вечерам будут собираться у костра, где президент и другие ветераны расскажут участникам марша о процессе обретения Угандой независимости с акцентом на роль различных организаций, включая Фронт Национального спасения (ФРОНАСА) и Национальное движение сопротивления (NRM)», — говорится в сообщении пресс-секретаря.

По информации журналистов издания, ФРОНАСА — угандийская повстанческая группировка, возглавляемо Мусевени, которая была основана в 1971 году, и чьи борцы сражались вместе с военными, чтобы свергнуть тогдашнего диктатора Иди Амина. А NRM является правящей партией в Уганде и также была основана как освободительное движение.

Как отмечают сотрудники СМИ, президент Уганды возглавит общенациональный марш не в первый раз. Напомним, что 4 декабря в столице страны, Кампале, прошел антикоррупционный марш, в котором наряду с президентом приняли участие государственные служащие, члены правящей партии и полицейские.