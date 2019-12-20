Москва, , 10:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллектив компании «АнРуссТранс» с 15-летием восстановления регулярного прямого паромного сообщения Крым — Кавказ, сообщается 20 декабря на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что перед компанией были поставлены масштабные, востребованные временем задачи, а благодаря профессионализму работников, компетентности и ответственному отношению к делу все они были успешно выполнены.

Российский лидер добавил, что в короткие сроки были восстановлены железнодорожные паромы, создана современная портовая инфраструктура. Путин также отметил труд сотрудников, благодаря которому осуществлялась бесперебойная перевозка пассажиров и грузов между портами Кавказ и Крым.

Напомним, «АнРуссТранс» осуществляет регулярные международные и внутрироссийские железнодорожные и морские перевозки навалочных, генеральных и негабаритных грузов по различным направлениям.

Суда компании проводят перевозки в Чёрном море (Болгария, Турция), Керченском проливе (порт Кавказ, порт Крым), Каспийском море (Казахстан, Азербайджан, Туркмения) и Балтийском море (порт Балтийск, порт Усть-Луга).