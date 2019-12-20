Кампала, , 10:13 — REGNUM Военный трибунал в Макиндее приговорил четырех жителей Уганды к смертной казни через повешение за убийство двух операторов службы мобильных денег в Ззане, округ Вакисо. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По материалам следствия, среди осужденных — два бывших солдата вооруженных сил Уганды, рядовой Боб Аничан и рядовой Денис Мангушо. Другие — Стэнли Мулунда и Исса Нтэйл. Группа была признана виновной в убийстве Харриет Налвадды и ее сотрудника Моурина Накабууби перед тем, как украсть у них 6 миллионов угандийских шиллингов (1629 долларов США).

«Налвадда и Накабууби умерли в молодом возрасте, у них остались маленькие дети, которые теперь беспомощны. Они были убиты с особой жестокостью… В соответствии с руководящими принципами вынесения приговоров от 2013 года, в подобных делах послабления допускаются только в исключительных случаях. Поэтому суд настоящим решением приговаривает каждого из вас к смертной казни через повешение», — сказал генерал-лейтенант Эндрю Гутти, который возглавлял трибунал при вынесении приговора.

Генерал Гутти сообщил осужденным, что они имеют право подать апелляцию в течение 14 дней, если они не удовлетворены вынесенным судом приговором.