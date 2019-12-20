Киев, , 09:43 — REGNUM Украина не нужна большинству жителей страны, заявил львовский журналист Остап Дроздов 19 декабря в эфире телеканала НТА.

Ведущий ток-шоу попросил журналиста прокомментировать результаты свежего социологического опроса, касающегося поддержки политических партий на Украине.

«Я для себя понял, что большинством в моей стране являются люди, которые себя трактуют как «население»… они просто населяют эту страну», — считает Дроздов.

По его мнению, большинство жителей Украины считает националистов воинствующим меньшинством, место которого во Львове или в окопах Донбасса.

«Это идиотократия — власть неразумных людей, которые не читают, не имеют широких взглядов, которые являются… в основе советскими… Мы либо даём им возможность «качать права»… либо мы будем тем гавкающим, но более сильным меньшинством, которое будет выставлять им коридоры», — заявил Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов публично назвал жителей Донбасса «пропащими людьми», сравнил их с животными, которых нужно лишить гражданства.

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