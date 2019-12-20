Киев, 20 декабря 2019, 09:43 — REGNUM Украина не нужна большинству жителей страны, заявил львовский журналист Остап Дроздов 19 декабря в эфире телеканала НТА.
Ведущий ток-шоу попросил журналиста прокомментировать результаты свежего социологического опроса, касающегося поддержки политических партий на Украине.
По его мнению, большинство жителей Украины считает националистов воинствующим меньшинством, место которого во Львове или в окопах Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов публично назвал жителей Донбасса «пропащими людьми», сравнил их с животными, которых нужно лишить гражданства.
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