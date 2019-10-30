Киев, , 08:32 — REGNUM Украинский журналист Остап Дроздов сравнил с «животными» жителей Донбасса и призвал лишить их гражданства. Об этом он заявил 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».

Журналист рассказал, что раньше пытался понять жителей Донбасса, разобраться откуда у них возникла «украинофобия на клеточном уровне».

«Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на «и» расставил», — заявил Дроздов.

Он отметил, что разделяет вопрос возвращения под контроль Украины территории Донбасса и населения региона. Журналист считает, что к населению ДНР и ЛНР Украина должна подойти «цинично», лишив его гражданства по факту проживания на неподконтрольной территории.

«Все, кто шестой год живут в ДНР и ЛНР — они для меня являются испорченными и потерянными. Как граждан Украины я их не вижу… Если ты не уехал (из ДНР и ЛНР — ИА REGNUM) — ты автоматически лишаешься гражданства», — рассказал Дроздов.

Он также высказался категорически против придания Донбассу особого статуса в составе Украины.

«Я утверждаю, что Донбасс по своей гражданской сознательности является наихудшим регионом… это в принципе пропащие люди», — подытожил Дроздов.

Напомним, ранее Дроздов выступил против акции протеста «Нет капитуляции!», поскольку, по его мнению, на Украине есть множество людей, не желающих возвращения Донбасса в состав страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что обратятся в украинские правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания Дроздова на предмет разжигания ненависти.

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