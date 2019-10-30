Киев, 30 октября 2019, 08:32 — REGNUM Украинский журналист Остап Дроздов сравнил с «животными» жителей Донбасса и призвал лишить их гражданства. Об этом он заявил 26 октября в эфире украинского «Пятого канала».
Журналист рассказал, что раньше пытался понять жителей Донбасса, разобраться откуда у них возникла «украинофобия на клеточном уровне».
Он отметил, что разделяет вопрос возвращения под контроль Украины территории Донбасса и населения региона. Журналист считает, что к населению ДНР и ЛНР Украина должна подойти «цинично», лишив его гражданства по факту проживания на неподконтрольной территории.
Он также высказался категорически против придания Донбассу особого статуса в составе Украины.
Напомним, ранее Дроздов выступил против акции протеста «Нет капитуляции!», поскольку, по его мнению, на Украине есть множество людей, не желающих возвращения Донбасса в состав страны.
Читайте также: На Украине многие не хотят возвращения Донбасса — журналист
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что обратятся в украинские правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания Дроздова на предмет разжигания ненависти.
Читайте также: Телеканал Порошенко обвинили в разжигании межнациональной вражды