Владивосток, , 06:14 — REGNUM Решением суда главврач медицинского центра ДВФУ Олег Пак восстановлен в должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом Олег Пак рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. К работе он приступил через месяц после своего увольнения.

«С сегодняшнего дня по решению суда меня восстановили в должности. Поехал делать свою работу. Всем большое спасибо за оказанную поддержку», — написал Олег Пак в своём аккаунте.

Как сообщало ИА REGNUM, неожиданное увольнение Олега Пака с поста главного врача Медцентра ДВФУ вызвало широкий общественный резонанс. На его поддержку выступили многие общественники и политики Приморья, а губернатор края Олег Кожемяко пообещал оказать содействие в восстановлении.