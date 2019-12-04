Владивосток, , 03:30 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с уволенным главным врачом медицинского центра ДВФУ Олегом Паком и пообещал ему содействие при восстановлении в должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом Олег Кожемяко написал на своей странице в сети Instagram. Глава края отметил, что, по его мнению, нет юридических оснований для принятого решения об увольнении. Он рекомендовал Олегу Паку привести в порядок документы для обращения в суд и пообещал ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановлении врача в должности руководителя медцентра.

«На протяжении последних 7 лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, и клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. И нам не безразлично, кто будет дальше возглавлять это медицинское учреждение. Нареканий со стороны пациентов на Олега Пака нет, а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе. Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело — заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока», — написал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Приморья активно обсуждало внезапное увольнение главного врача медцентра ДВФУ, которое стало полной неожиданностью как для сотрудников, так и для пациентов.