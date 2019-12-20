Фукусима , Япония, , 04:55 — REGNUM Среднесрочный план энергетической компании Tokyo Electric Power по ликвидации аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» будет пересмотрен. Об этом 20 декабря сообщает агентство Kyodo.

Сроки извлечения топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС планируется перенести с 2023 на 2028 год. В Tokyo Electric Power объяснили это необходимостью в дополнительной оценке рисков данной операции.

Отмечается, что во время извлечения ядерного топлива на третьем реакторе станции, к которому приступили в 2019 году, специалисты столкнулись с некоторыми проблемами, заставившими компанию пересмотреть сроки работ на двух других реакторах.

Tokyo Electric Power надеется возвести к 2028 году новый защитный саркофаг для предотвращения возможной утечки радиации при извлечении топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября компания Tokyo Electric Power предложила сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан, так как не имеет места для ее хранения.

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