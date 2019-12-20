Москва, , 02:32 — REGNUM Разрешить ГИБДД проверять всех водителей на алкоголь и наркотики предложили в министерстве внутренних дел России, передают 20 декабря «Известия».

Ведомство подготовило проект изменений в правила освидетельствования, который позволит проводить экспресс-тестирование на дороге при помощи бесконтактного детектора алкоголя и портативного бумажного наркотеста.

«Отказ водителя от такой проверки не повлечет наступления каких-либо правовых последствий», — объяснили в МВД.

Отмечается, что в настоящее время проверка с помощью алкотестера проводится только в присутствии понятых, с обязательной видеосъемкой и заполнением протокола. По мнению юристов, опрошенных изданием, новая проверка будет считаться предварительной, поэтому протокола и понятых для неё не потребуется. Следовательно, заключают эксперты, под нее может подпасть фактически каждый водитель.

Напомним, что аналогичных изменений в правилах ГИБДД добивалось еще в 2015 году. Тогда в ведомстве утверждали, что основанием для проверки должны стать не только естественные признаки опьянения, но и «показания технических средств индикации на наличие алкоголя».

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