Оттава, , 23:38 — REGNUM Запрет на наружную рекламу вейп-продукции собираются ввести в Канаде, передаёт 19 декабря CBC.

Если это нововведение утвердят, то наружная реклама вейпов будет так же запрещена, как и реклама обычной табачной продукции. Электронные сигареты нельзя будет увидеть на витринах магазинов.

Также на товарах этой категории производитель должен будет указывать, что она вредит здоровью. Кроме того, канадские власти хотят ограничить вход в торговые точки, продающие вейпы, людям, не достигшим 18 лет.

Напомним, канадский минздрав в сентябре этого года сообщил о нескольких случаях серьёзных заболеваний, спровоцированных вейпингом.

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