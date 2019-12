Маунтин-Вью, США, , 22:56 — REGNUM IT-гигант Google приобрел студию Typhoon, которая была создана ветеранами индустрии видеоигр, ранее работавшими над таким проектами как Batman: Arkham City и Far Cry 4. Об этом компания сообщила 19 декабря в своём официальном блоге.

После завершения сделки команда разработчиков присоединится к подразделению Stadia, которое базируется в Монреале. Эксперты портала Engadget высказали предположение, что, таким образом, Google расширит игровую библиотеку Stadia и продолжит проводить подобную политику приобретений, поскольку сейчас многие геймеры жалуются на ограниченное количество игр в каталоге игрового облачного сервиса.

Сейчас Typhoon Studios близка к тому, чтобы выпустить свою первую игру Journey to the Savage Planet, котрую многие геймеры сравнивают с No Man's Sky. Её релиз запланирован на 28 января 2020 года.

