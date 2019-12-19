Москва, , 15:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин не знаком с текстом законопроекта о семейно-бытовом насилии. Об этом глава государства заявил сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года.

«Я законопроект не читал, но Валентина Матвиенко недавно подробно о нём рассказывала. Моё отношение к этому проекты смешанное. Силой не заставишь любить», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер напомнил, что раньше граждане обращались в месткомы, парткомы и требовали от этих организаций, чтобы «они приструнили кого-то из супругов, прежде всего мужчину». Однако давало ли это какой-то позитивный эффект, Путин не знает.

При этом президент РФ категорически выступил против любого насилия.

«Я против любого насилия, в том числе и в семье. И, конечно, прежде всего к детям и женщинам», — сказал Путин.

Он призвал изучить закон и принять объективное решение.