Горно-Алтайск, , 10:03 — REGNUM Никотиносодержащие смеси или снюсы стали весьма популярными среди школьников Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора по итогам проведённого волонтёрами ОНФ мониторинга по школам города.

В качестве меры борьбы с этим явлением на заседании Общественного совета при управлении принято обращение к предпринимателям. В нём чиновники призвали отказаться от продажи опасных смесей.

«Считаем получение прибыли за счет подрыва здоровья наших детей преступлением и призываем всех предпринимателей и юридических лиц, занимающихся оборотом снюсов, снять их с реализации, не подвергать риску жизнь и здоровье нашего будущего! Помните, среди тех, кого вы губите, могут быть и ваши дети!» — говорится в обращении.

Отмечается, что в условиях, когда оборот никотиносодержащей продукции не урегулирован законом, единственным способом прекращения травли детей является добровольный отказ предпринимателей от их продажи.

Напомним, ранее глава республики Олег Хорохордин предложил организовать рейды по магазинам для выявления фактов продажи жевательных смесей. Как сообщало ИА REGNUM, по их итогам будет составлен рейтинг торговых предприятий, торгующих этим товаром, а с их владельцами будет проведена разъяснительная работа.

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