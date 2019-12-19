Улан-Удэ, , 08:41 — REGNUM Просроченная задолженность жителей Бурятии и юридических лиц достигла 26,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.

20 декабря сотрудники службы намерены развернуть в общественных местах мобильные пункты, где жители могут узнать о своих долгах.

«Как показывает практика, граждане, проводя проверку долгов, чаще всего интересуются, не допущено ли ими нарушений правил дорожного движения, не обратилась ли теплогенерирующая компания в суд или не насчитала налоговая служба пени?» — отметили в УФССП.

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