В Бурятии на почти миллион жителей приходится почти миллион долгов

Улан-Удэ, , 13:40 — REGNUM В Бурятии на исполнении в службе судебных приставов находилось 950 тыс. производств из-за просроченных платежей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, отметив, что эта цифра сопоставима с численностью населения республики. По данным Росстата, на 1 января 2019 года в Бурятии насчитывалось 983 тыс. жителей.

Приставы в рамках всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах» исследовали данные о должниках, разделив их на возрастные группы. Оказалось, что чаще всего не платят по долгам люди в возрасте от 31 до 42 лет с общим количеством исполнительных производств в пределах 373 тыс.

Чуть меньше просроченных долгов у граждан в возрастной группе от 43 до 54 лет — 221 тыс. Далее следует молодёжь от 19 до 30 лет, накопившае более 156 тыс. исполнительных производств. Лишь немного отстаёт от них группа, объединяющая людей в возрасте от 55 до 66 лет, по которым имеется 132 тыс. производств. Пожилые жители республики от 67 до 78 лет задолжали уже гораздо меньше — 27 тыс.

«Согласно общепринятой возрастной периодизации, люди, рожденные в период с 1929 по 1940 годы — это люди «старческого» возраста от 79 до 90 лет. К сожалению, статистика показывает, что граждане этого возраста не обошлись без включения их фамилий в списки должников. В прошлом году в отношении них на исполнении в службе судебных приставов находилось свыше 5 тыс. производств», — отметили в службе судебных приставов.

Напомним, должники имеют ряд ограничений в правах, в числе которых запрет на выезд из страны. Тем не менее, как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Госдума в третьем чтении приняла закон о розыске должников за пределами России. Главный судебный пристав страны наделяется полномочиями по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц в порядке, предусмотренном международными договорами.

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