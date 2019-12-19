Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Районный суд №2 Алма-Атинского районного суда Нур-Султана признал виновным в получении взятки бывшего председателя правления АО «Фонд науки» министерства образования и науки республики Ануарбека Султангазина, сообщили в антикоррупционной службе республики.

По версии суда и следствия, Султангазин получил взятку в размере $5 тыс. от ректора Карагандинского государственного университета за организацию личного приема министром образования и науки.

Экс-председателю правления Фонда науки назначено наказание в виде штрафа в размере 57 млн тенге ($148 тыс.). Кроме того, он также пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2019 года директор департамента по связям с общественностью агентства по противодействию коррупции Казахстана Арман Бердалин заявил, что председатель правления АО «Фонд науки» подозревается в коррупции. По его словам, подозреваемый полностью признал свою вину.

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