Архангельск, , 16:13 — REGNUM Плата за необоснованные прогулы детских садов, которая будет введена в Архангельске с нового года, законна. К такому выводу пришли в региональной прокуратуре.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, проверка показала, что с правовой точки зрения речь идет не о введении штрафов, а о взимании родительской платы.

«…проверка показала, что штрафы за непосещение детьми детского сада не установлены, органами местного самоуправления определен размер платы за присмотр и уход за детьми в детском саду не только при фактическом посещении, но и при непосещении без уважительных причин, в этом случае размер родительской платы снижен», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года один пропущенный в детском саду день обойдется родителям Архангельска в 5 рублей. Для круглосуточных детских садов «прогул» оценен в 9 рублей.