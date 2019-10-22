Архангельск, , 17:17 — REGNUM Власти Архангельска решили пополнить материально-техническую базу дошкольных учреждений необычным способом — с 1 января 2020 года в городе будет введен штраф за непосещение ребенком детского сада.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, сумма штрафа оставит 5 рублей в день и 9 рублей для круглосуточных детсадов.

«Плата вводится в случае непосещения ребенком учреждения, за исключением следующих случаев: медицинского обследования, санаторно-курортного лечения ребенка, болезни ребенка или родителей, подтвержденных медицинскими документами или санаторно-курортной путевкой, отпуска родителей, подтвержденного документом с места работы, а также по причине карантина либо проведения ремонтных работ», — пояснила начальник отдела дошкольного образования Анжелика Ломтева.

В мэрии сообщили, что введение платы за непосещение ребенком позволит компенсировать затраты «на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения воспитанниками режима дня и личной гигиены».

Власти города также сообщают, что несмотря на то, что в очереди на получение места в детском саду стоят тысячи человек, на протяжении семи последних лет фактическая посещаемость детьми детских садов не превышает 66%.

Сегодня получения места в детском саду ждут более 4 тысяч детей до 1,5 лет и более 7 тысяч детей в возрасте до трех лет.