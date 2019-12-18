Табасаранский район, Дагестан, , 16:13 — REGNUM Водовод протяженностью 23 км, строящийся в Табасаранском районе Дагестана, улучшит водоснабжение шести населенных пунктов. Он будет обеспечивать водой порядка 9,6 тыс. человек — жителей сел Пилиг, Ругуж, Ханаг, Хурик, Хучни и Цантиль, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

«В течение 40 лет в этих селах остро стоит вопрос с нехваткой воды и только в этом году удалось сдвинуть его с мертвой точки благодаря приоритетному проекту «Мой Дагестан — моя вода», — сказано в сообщении.

На строительство данного водовода в текущем году из бюджета республики было выделено 70 млн рублей. Водозабор будет обустроен в соседнем с селами ущелье. Проект также предусматривает установку очистных сооружений и резервуаров для воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана направили на реализацию регионального проекта «Мой Дагестан — моя вода» 1,9 млрд рублей. Ожидается, что качественное улучшение водоснабжения к концу года почувствуют около полумиллиона жителей региона.