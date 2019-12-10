Махачкала, , 12:50 — REGNUM Более 275 млн рублей направят власти Дагестана из бюджета республики на строительство водовода «Кизилюрт — Бабаюрт». Ввод объекта в эксплуатацию, как ожидается, улучшит водоснабжения населенных пунктов, в которых проживают более 90 тыс. человек.

В документации, опубликованной на сайте госзакупок отмечается, что будущий водовод мощностью 15,5 тыс. кубометров в сутки призван обеспечить «питьевые и бытовые нужды» жителей 19 населенных пунктов Бабаюртовского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана.

Аукцион по отбору подрядчика состоится 12 декабря. Победитель тендера должен будет построить водозаборные сооружения, переходы водовода через каналы, реки и автодорогу, возвести резервуары, смотровые и ремонтные колодцы, а также благоустроить площадки вокруг резервуаров. Все работы необходимо выполнить до конца 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году из бюджета Дагестана в рамках республиканского проекта «Мой Дагестан — моя вода» выделено 1,9 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направят на строительство 48 объектов водоснабжения.