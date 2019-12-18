Москва, , 14:55 — REGNUM Группа сенаторов и депутатов во главе с заместителем председателя Совета Федерации, председателем Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси и деятельности агрегаторов такси (служб заказа легкового такси).

«Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, и службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют его более чем на 60%. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли, и в первую очередь ввести понятие «агрегатор» в правовое поле», — отметил Турчак.

По его словам, главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира в случае аварии или другого нарушения.

«Часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки. При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг — с перевозчика, агрегатора или с обоих одновременно», — сказал он, отметив, что размер максимальной компенсации составляет 2 млн рублей.

Помимо этого, самозанятые граждане будут иметь право на осуществление таксомоторных перевозок. «Здесь мы следуем инициативам правительства, которые уже дали самозанятым право участвовать в госзакупках наравне с индивидуальными предпринимателями. В отрасли такси также предлагается уравнять их в части получения разрешений», — отметил вице-спикер Совета Федерации.

Кроме того, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на осуществление деятельности такси. Для того чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор.

Также законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца. «Иностранцам нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Так мы сможем быть уверены в их квалификации», — подчеркнул Турчак, отметив, что на переход на российские удостоверения предусмотрена отсрочка — три года.

Напомним, соавторами законопроекта стали вице-спикер Совета Федерации и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков, а также депутаты Госдумы Александр Васильев, Виктор Дзюба, Николай Панков, Александр Старовойтов, Айрат Фаррахов, а также представители других фракций Госдумы.

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