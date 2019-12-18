Ставрополь, , 09:39 — REGNUM Банду мошенников, похищавших автомобили в нескольких регионах России, задержали в Ставропольском крае. Уголовное дело возбуждено против предполагаемого организатора преступной группы и шести его участников, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе МВД России по Ставрополью.

Установлено, что фигуранты дела подыскивали людей, готовых продать автомобили в рассрочку. Злоумышленники давали собственникам небольшую предоплату, а также заполняли расписку о том, что обязуются отдать оставшуюся сумму. Однако при оформлении сделки мошенники использовали поддельные документы, которые сами же и изготовили.

Затем похищенные машины подозреваемые переправляли в авторазборы, пункты приема металлолома или перепродавали их третьим лицам. По данным следствия, в 2018 году члены банды таким образом похитили девять автомобилей.

Злоумышленники действовали на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Карелии. Организатор находился в городе Ставрополе, распределял роли между остальными шестью членами сообщества и координировал их действия.

Злоумышленников задержали сотрудники управления ФСБ России по Ставропольскому краю. В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу. Расследование дела продолжается.

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