Ставрополь, , 10:45 — REGNUM Двое жителей Апанасенковского района Ставрополья предстанут перед судом за серию угонов автомобилей. Злоумышленники разработали целую схему для хищения машин отечественного производства, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе регионального МВД.

Установлено, что подельники присматривали в Ставрополе модели машин, которые по цвету и году выпуска подходят под купленные ими документы. Они заранее приобретали автомобильные стекла, регистрационные знаки и части кузова с VIN-номерами.

Обвиняемые разбивали стекла легковушек и, проникнув в салоны, угоняли их. Затем они меняли в машинах стекла, номерные знаки и оставляли их на несколько дней во дворах многоэтажек. Только после этого злоумышленники перегоняли авто в гараж. Здесь они изменяли комплектации узлов и агрегатов для легализации и продажи, либо сдавали на авторазбор.

В настоящее время фигуранты дела находятся под стражей. Следствие установило их причастность к шести кражам машин и двум фактам подделки или уничтожения VIN-номеров. В отношении мужчин возбуждено восемь уголовных дел, которые соединены в одно производство. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1,7 млн рублей.