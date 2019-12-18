Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUM Метеорологи подтвердили, что неблагоприятная погода в Санкт-Петербурге в среду, 18 декабря, а именно сильный ветер западных направлений, может стать причиной нагонного наводнения.

Напомним, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан, что вечером в среду на акватории Финского залива ожидается усиление западного и северо-западного ветра скоростью до 25−28 м/с. Высота волн в заливе составит 2,5−3 метра.

«Неблагоприятные прогнозы по Санкт-Петербургу подтверждаются: сегодня территория города попадет под удар активного циклонического вихря», — отметил утром 18 декабря ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Это приведет к дождям, временами сильным, вызовет порывистый ветер, который может стать причиной нагонного наводнения.

Температура воздуха в Петербурге может поставить рекорд по теплу для этого дня, который установлен в 1956 году и составляет +6,4 градуса.

По прогнозу Леуса, температура воздуха в Северной столице составит +4…+6°, по области +2…+7°.

«Атмосферное давление будет активно падать (14 мм за 12 часов), и барометры покажут 740 мм рт. ст., что ниже нормы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в Петербурге готовятся закрыть затворы на дамбе, чтобы купировать угрозу наоднения.

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